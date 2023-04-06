



США ответили на обвинения Путина о причастности к "терактам"

Белый дом ответил на обвинения российского диктатора Владимира Путина о якобы причастности западных спецслужб к "террористическим атакам", совершенным в РФ.



Соединенные Штаты не позволяют и не поощряют украинцев наносить удары за пределами Украины.



Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN.



По его словам, участие американской разведки направлено на помощь украинцам в защите их территории.



"С первых дней этой войны мы предоставляем разведданные и информационную поддержку ВСУ, чтобы они могли лучше защищаться, проводить операции и продолжать попытки вернуть территории, которые россияне незаконно отобрали у них во время вторжения - фактически, даже с 2014 года", - заявил Кирби.



