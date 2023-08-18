



США оценили потери России и Украины в полмиллиона: 300 000 из них – военные РФ

Власти США оценивают общие потери обеих армий за время полномасштабной войны в Украине в примерно 500 тысяч человек. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванные официальные лица.



По данным США, армия России уже потеряла 300 тысяч человек – около 120 тысяч погибших и до 180 тысяч раненых. Потери ВСУ ниже – 70 000 убитыми и до 120 000 ранеными. При это армия РФ превосходит украинские силы по численности в три раза на поле боя и располагает несоизмеримо большим мобилизационным резервом. Военные аналитики оценивают численность ВСУ в 500 тысяч военнослужащих, включая боевые части и резерв. Потенциал России – 1,3 млн бойцов, включая различные ЧВК.



Пик потерь по-прежнему приходится на битву за Бахмут — тогда, считают власти США, стороны теряли сотни военных ежедневно. Огромные потери указывают на проблемы с медицинской помощью на линии фронта, пишет NYT. Обе армии не справляются с эвакуацией раненых солдат, а медучреждения просто переполнены.



Оценка США основана на спутниковых снимках с поля боя, перехватах переговоров, публичных некрологах и официальных сообщениях властей РФ и Украины.



Собеседники NYT считают, что Владимир Путин готов и дальше жертвовать жизнями сотен тысяч россиян ради войны, но все еще может потерять поддержку населения при более высоких потерях.



Из-за тяжелых потерь Украина перестала пытаться вести общевойсковой бой, прорывая российскую оборону, и перешла к тактике изматывания армии России ударами артиллерии и ракет. Американские чиновники обеспокоены этим решением – по их мнению, ВСУ могут потратить огромное количество ценных боеприпасов.