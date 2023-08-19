Новости » События в Украине
США об ударе по Чернигову: демонстрация дна, на какое опустилась Россия
19.08.2023 20:49 Алина Груднева

США об ударе по Чернигову: демонстрация дна, на какое опустилась Россия

Соединенные Штаты Америки осудили ракетный удар по центру Чернигова, в результате которого погибли семеро гражданских.

Такое заявление сделал американский посол в Украине Бриджит Бринк.

"Шокирована новостью о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой - праздником в Украине - не должны погибать или получать ранения", — сказала она.

Бринк призвала Россию немедленно прекратить убийства невинных людей. 

"Российские удары ракетами и беспилотниками по украинским городам, портам и людям демонстрируют дно, на какое опустилась Россия. Она должна остановиться. Мы оплакиваем эту трагедию вместе с народом Украины", — добавила она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы