



США могут поставить Украине танки, но с одним условием

США могут поставить Украине танки, но с одним условием: украинская армия должна доказать, что может их использовать.



Об этом сообщил репортер американского издания Foreign Policy Джек Детч в социальных сетях.



"Представитель министерства обороны Соединенных Штатов Америки сказал, что "танки находятся на столе" для украинских сил, но Украина должна будет продемонстрировать способность поддерживать более современные модели, чтобы получить их", - написал Детч в Twitter.



По информации CNN, еще один высокопоставленный военный чиновник в США заявил, что передача Украине танков - "абсолютно обсуждаема". Однако танки не подходят для немедленного использования в бою из-за проблем, например, с обучением и техобслуживанием.