



США могут передать Украине Patriot: в России ответили

США собираются передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Ожидается, что сделка будет одобрена уже на этой неделе.

Российское посольство в Вашингтоне уже пригрозило США тем, что передача Украине Patriot может привести к "непредсказуемым последствиям".

Ожидается, что система будет доставлена в Украину быстро, а украинские военные пройдут обучение на базе армии США в Графенвере, Германия.

Мобильный противоракетный перехватчик наземного базирования Patriot может обнаруживать, отслеживать и поражать беспилотники, крылатые ракеты, а также баллистические ракеты малой дальности или тактические баллистические ракеты.

Система состоит из радиолокационного комплекса, пункта управления боем, пусковых установок, а также ракет. Она способна обнаруживать и сопровождать более 100 целей и имеет дальность действия более 65 миль.