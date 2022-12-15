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США могут передать Украине Patriot: в России ответили
15.12.2022 10:46 Алина Груднева

США могут передать Украине Patriot: в России ответили

США собираются передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.
 
Ожидается, что сделка будет одобрена уже на этой неделе.
 
Российское посольство в Вашингтоне уже пригрозило США тем, что передача Украине Patriot может привести к "непредсказуемым последствиям".
 
Ожидается, что система будет доставлена в Украину быстро, а украинские военные пройдут обучение на базе армии США в Графенвере, Германия.
 
Мобильный противоракетный перехватчик наземного базирования Patriot может обнаруживать, отслеживать и поражать беспилотники, крылатые ракеты, а также баллистические ракеты малой дальности или тактические баллистические ракеты.
 
Система состоит из радиолокационного комплекса, пункта управления боем, пусковых установок, а также ракет. Она способна обнаруживать и сопровождать более 100 целей и имеет дальность действия более 65 миль.

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