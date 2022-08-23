



США могли передавать Украине часть вооружения тайно

США могли передавать Украине часть вооружения тайно. Об этом пишет Politico.



В рамках военной помощи США могли поставить Украине больше оружия, чем официально объявлял Белый дом.



Ссылаясь на слова чиновника из Пентагона, Politico сообщает, что США тайно передали Украине высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, которые используются для наведения на радарные системы.



Также издание сообщает, что по данным источников, в новый пакет военной помощи включены высокоточные боеприпасы Excalibur, о которых не упоминается в официальном списке.



В документе, направленном в Конгресс от администрации США и изученном журналистами, говорится: поставки Киеву "не ограничиваются" тем, что перечислено в списке.



Отметим, что данная информация требует подтверждения.