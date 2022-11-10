



США и Запад: Зимой вырастут шансы для переговоров Украины и России

Некоторые американские и западные политики все больше полагают, что ни одна из сторон не может достичь всех своих целей в войне на Украине, и рассматривают ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной, говорят официальные лица, знакомые с этим вопросом.



Представители министерств обороны Запада сомневаются в возможностях Украины полностью вывести российские войска с оккупированных территорий.



В случае если военные действия стабилизируются в течение зимы, стороны вряд ли смогут достигнуть своих целей по контролю над всей страной, анонимно заявил один из чиновников. “Зимой все замедляется и растут шансы для переговоров, мы хотели бы, чтобы это произошло”. Он сослался на заявление посла России в Великобритании на прошлой неделе о возможности переговоров как о возможном “послании” в сторону дипломатического пути.



Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на прошлой неделе неожиданно посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленскими. Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что встречи должны были “подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа”.



Но известно, что Салливан прощупывал почву, как закончится конфликт и может ли он включать дипломатическое решение.

Салливан поднял вопрос о необходимости дипломатического урегулирования войны и подчеркнул, что влияние Украины будет усилено, а не ослаблено, если она выразит готовность в конечном итоге к переговорам с русскими.



Советник не пытался оказать давление на Украину, чтобы она немедленно вступала в переговоры или предпринимала конкретные шаги. Он выразил мнение, что Украина сможет сохранить поддержку западных союзников, если будет готова положить конец конфликту дипломатическим путем.