



США: ЧВК Вагнера пыталась получить оружие для войны в Украине через Мали

Российская группа "Вагнера" пыталась закупить оружие, переправив его из африканских стран, в частности, из Мали, а затем передать его своим наемникам, которые воюют в Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.



"Мы считаем, что группа Вагнера пытается скрыть свои усилия по приобретению военного оборудования с целью использования его в Украине, в том числе через третьи страны, где они имеют базы", – отметил он.



В частности, по словам представителя Госдепартамента, США получили информацию, что "Вагнер" пытался переправить военные грузы через Мали, чтобы помочь российским оккупационным войскам в Украине. Для этого использовались фальшивые документы для проведения транзакций.



"Есть признаки того, что "Вагнер" пытался приобрести военные системы у иностранных поставщиков и отправить это оружие через Мали, использовав ее как третью сторону. Мы пока не видели никаких признаков того, что эти поставки были завершены или выполнены, однако мы внимательно следим за ситуацией", – подчеркнул Миллер.



На прошлой неделе стало известно, что группа "Вагнера" пытается покупать военную технику, в частности из Мали, через третьи страны, чтобы уклоняться от санкций. Отмечалось, что наемники пытались сделать это в Беларуси, Сирии, а также Турции и Китае.