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США анонсировали дополнительную военную помощь Украине на 350 млн долларов
20.03.2023 19:14 Ирина Демьянова

США анонсировали дополнительную военную помощь Украине на 350 млн долларов

Соединенные Штаты санкционируют еще один раунд военной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов.

Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Этот пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковые средства, речные катера и другую технику", - сказал Блинкен. 
 

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