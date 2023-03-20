



США анонсировали дополнительную военную помощь Украине на 350 млн долларов

Соединенные Штаты санкционируют еще один раунд военной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов.



Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.



"Этот пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковые средства, речные катера и другую технику", - сказал Блинкен.

