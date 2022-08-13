



Спутниковые снимки последствий взрывов на аэродроме в Белоруси



Компания Maxar показала последствия взрывов на аэродроме Зябровка в Белоруси.



В районе белорусского аэродрома Зябровка в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. В МО республики сообщили о "возгорании одной из единиц техники".



Фото Maxar сделаны 12 августа - спустя сутки после происшествия.



Видны следы от пожара, вероятно, самолета на главной взлетно-посадочной полосе, поблизости видна сгоревшая растительность.



Российские войска используют этот аэродром в качестве своей военной базы и разместили там зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

