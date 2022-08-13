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Спутниковые снимки последствий взрывов на аэродроме в Белоруси
13.08.2022 09:20 Аркадий Бочаровский

Спутниковые снимки последствий взрывов на аэродроме в Белоруси


Компания Maxar показала последствия взрывов на аэродроме Зябровка в Белоруси.

В районе белорусского аэродрома Зябровка в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. В МО республики сообщили о "возгорании одной из единиц техники".

Фото Maxar сделаны 12 августа - спустя сутки после происшествия.

Видны следы от пожара, вероятно, самолета на главной взлетно-посадочной полосе, поблизости видна сгоревшая растительность.

Российские войска используют этот аэродром в качестве своей военной базы и разместили там зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. 
 

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