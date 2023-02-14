



Спутниковые снимки показывают, что российская армия несет большие потери - CNN

Российские подразделения снова и снова продвигаются вперед, но только для того, чтобы быть уничтоженными украинской артиллерией, минами и беспилотниками. По мере продолжения войны в Украине российские войска несут большие потери , сообщает корреспондент CNN Дэвид МакКензи.



Анализ CNN многочисленных видеозаписей, сделанных за последние две недели, показывает, что только в районе Угледара русские потеряли не менее 30 танков и бронетранспортеров и, похоже, несколько сотен солдат.



На видео видно, как российские солдаты пытаются укрыться, но их безжалостно уничтожают. Российские танки и боевые машины врезаются прямо в минные поля. А в какой-то момент безжизненное тело российского солдата запутывается в гусеницах танка.



На спутниковых снимках, предоставленных телеканалу CNN, видна интенсивная бомбардировка линии деревьев, где российская бронетехника пыталась, но не смогла укрыться, и пейзаж, усеянный разрушенными машинами.



Но по словам президента Путина, морская пехота поддерживает операцию просто отлично и героически сражается.



Тем не менее, русские теряют солдат самыми высокими темпами с начала войны. Даже российские военные блогеры выражают свой гнев по поводу тактики и командиров.



"Только идиоты атакуют лоб в лоб в одном и том же сильно укрепленном месте", - цитирует одного из них CNN.



И все же это часть наступления, которое, по мнению Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сейчас начинается всерьез.



"Мы видели, что Россия, президент Путин, делают сейчас - это посылают тысячи и тысячи дополнительных войск, неся очень большие потери, но оказывая давление на украинцев", - сказал он.



