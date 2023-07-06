



Спутниковые снимки показали неизвестные объекты на крыше энергоблока ЗАЭС

На крыше четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС, о минировании которого сообщал Генштаб, зафиксировали новые объекты. Об этом сообщает "Радио Свобода".



Снимки были сделаны утром 5 июля и были опубликованы сервисом Planet Labs. При этом разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше.



Добавим, что такие объекты не были замечены ни на одном другом спутниковом снимке четвертого энергоблока за последние полтора года.



Отметим, что глава разведки Кирилл Буданов только заявил, что "сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы тихонько спадает".



При этом 4 июня Россия обвинила Украину якобы в планах якобы "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".



После этого президент Украины заявил, что Россия является единственным источником опасности для ЗАЭС. Он добавил, что мир не может быть в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне.



МАГАТЭ запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов станции для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки.