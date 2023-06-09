



Спутники-шпионы США зафиксировали взрывы на Каховской ГЭС до ее разрушения

Американские спутники-шпионы зафиксировали взрывы на Каховской ГЭС до того, как она была разрушена. Но все обстоятельства в Вашингтоне пока не установили.



Об этом пишет The New York Times.



Как отмечает издание, информацию о наблюдениях американских спутников-шпионов рассказал высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.



По словам чиновника, спутники, которые оснащены инфракрасными датчиками, зафиксировали тепловую вспышку, соответствующую сильному взрыву, незадолго до того, как плотина была разрушена.



При этом он уточнил, что, по мнению американский аналитиков, за взрывом стоит Россия. Но у американских спецслужб пока нет веских доказательств того, кто несет ответственность.

