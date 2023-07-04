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Список иностранных компаний, чьи компоненты есть в дронах Shahed-136 | Фото: НАКО
04.07.2023 22:29 Дара Киевская

Список иностранных компаний, чьи компоненты есть в дронах Shahed-136

Общественная организация "Независимая антикоррупционная комиссия" (НАКО) провела расследование и обнародовала перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве дронов-камикадзе Shahed-136, которыми РФ атакует Украину.

Группа экспертов НАКО совместно с Международным партнерством по правам человека (IPHR), Truth Hounds и Global Diligence LLP, подробно описала десять российских атак с применением иранских дронов-камикадзе Shahed-136. 

"Целями атак были жилые дома, электростанции, предприятия, школа и детский летний лагерь. В каждом случае в отчете рассматривается контекст атаки, наличие военных объектов или активность поблизости от цели", – отметили в НАКО. 

Исследователи утверждают, что атаки Shahed-136 были намеренно направлены против гражданского населения и инфраструктуры, без ощутимого военного превосходства, что указывает на основную цель таких ударов – террор гражданского населения.

В отчете отдельно акцентируется внимание, что используемые агрессором дроны изготовлены с использованием большого количества западных компонентов. В частности, конструкция "Шахедов" включает компоненты, изготовленные следующими компаниями:

  • Adesto Technologies (США);
  • Analog Devices (США);
  • Freescale (США);
  • Hemisphere (США);
  • Hitec USA Group (США);
  • International Rectifier (США);
  • Marvell Technology (США);
  • Maxim Integrated (США);
  • Micrel Semiconductor (США);
  • Micron Technology (США);
  • Texas Instruments (США);
  • Murata Manufacturing (Япония);
  • Tallysman (Канада);
  • STMicroelectronics (Швейцария).

Авторы отчета также заявили, что всем компаниям из этого списка были отправлены запросы с просьбой озвучить свою позицию по этим фактам. Часть из них ответили, осудив российское вторжение и заверив, что постараются ужесточить контроль за поставками своей электроники.

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