



Список иностранных компаний, чьи компоненты есть в дронах Shahed-136

Общественная организация "Независимая антикоррупционная комиссия" (НАКО) провела расследование и обнародовала перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве дронов-камикадзе Shahed-136, которыми РФ атакует Украину.



Группа экспертов НАКО совместно с Международным партнерством по правам человека (IPHR), Truth Hounds и Global Diligence LLP, подробно описала десять российских атак с применением иранских дронов-камикадзе Shahed-136.



"Целями атак были жилые дома, электростанции, предприятия, школа и детский летний лагерь. В каждом случае в отчете рассматривается контекст атаки, наличие военных объектов или активность поблизости от цели", – отметили в НАКО.



Исследователи утверждают, что атаки Shahed-136 были намеренно направлены против гражданского населения и инфраструктуры, без ощутимого военного превосходства, что указывает на основную цель таких ударов – террор гражданского населения.



В отчете отдельно акцентируется внимание, что используемые агрессором дроны изготовлены с использованием большого количества западных компонентов. В частности, конструкция "Шахедов" включает компоненты, изготовленные следующими компаниями:

Adesto Technologies (США);

Analog Devices (США);

Freescale (США);

Hemisphere (США);

Hitec USA Group (США);

International Rectifier (США);

Marvell Technology (США);

Maxim Integrated (США);

Micrel Semiconductor (США);

Micron Technology (США);

Texas Instruments (США);

Murata Manufacturing (Япония);

Tallysman (Канада);

STMicroelectronics (Швейцария).

Авторы отчета также заявили, что всем компаниям из этого списка были отправлены запросы с просьбой озвучить свою позицию по этим фактам. Часть из них ответили, осудив российское вторжение и заверив, что постараются ужесточить контроль за поставками своей электроники.