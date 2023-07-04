Список иностранных компаний, чьи компоненты есть в дронах Shahed-136
Общественная организация "Независимая антикоррупционная комиссия" (НАКО) провела расследование и обнародовала перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве дронов-камикадзе Shahed-136, которыми РФ атакует Украину.
Группа экспертов НАКО совместно с Международным партнерством по правам человека (IPHR), Truth Hounds и Global Diligence LLP, подробно описала десять российских атак с применением иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
"Целями атак были жилые дома, электростанции, предприятия, школа и детский летний лагерь. В каждом случае в отчете рассматривается контекст атаки, наличие военных объектов или активность поблизости от цели", – отметили в НАКО.
Исследователи утверждают, что атаки Shahed-136 были намеренно направлены против гражданского населения и инфраструктуры, без ощутимого военного превосходства, что указывает на основную цель таких ударов – террор гражданского населения.
В отчете отдельно акцентируется внимание, что используемые агрессором дроны изготовлены с использованием большого количества западных компонентов. В частности, конструкция "Шахедов" включает компоненты, изготовленные следующими компаниями:
- Adesto Technologies (США);
- Analog Devices (США);
- Freescale (США);
- Hemisphere (США);
- Hitec USA Group (США);
- International Rectifier (США);
- Marvell Technology (США);
- Maxim Integrated (США);
- Micrel Semiconductor (США);
- Micron Technology (США);
- Texas Instruments (США);
- Murata Manufacturing (Япония);
- Tallysman (Канада);
- STMicroelectronics (Швейцария).
Авторы отчета также заявили, что всем компаниям из этого списка были отправлены запросы с просьбой озвучить свою позицию по этим фактам. Часть из них ответили, осудив российское вторжение и заверив, что постараются ужесточить контроль за поставками своей электроники.