



Спикер Госдумы предлагает запретить МУС в России

Спикер российского парламента в субботу предложил запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС) после того выдачи им ордера на арест президента Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях.



Вячеслав Володин, союзник Путина, заявил, что в российское законодательство необходимо внести поправки, запрещающие любую деятельность МУС в России и наказывающие всех, кто оказывает “помощь и поддержку” МУС.



“Необходимо проработать поправки в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны”, — заявил Володин в Telegram.



Володин сказал, что Соединенные Штаты приняли закон, запрещающий Гаагскому суду когда-либо судить их граждан, и что Россия должна продолжить эту работу.



По его словам, любая помощь или поддержка МУС внутри России должна преследоваться по закону.



Ранее в этом месяце МУС выдал ордер на арест, обвинив Путина в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины. В нем говорится, что есть разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность.



Российские официальные лица предупредили, что любая попытка арестовать Путина будет равносильна объявлению войны крупнейшей в мире ядерной державе.



В своем первом ордере для Украины МУС призвал арестовать Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года.



Кремль заявляет, что ордер МУС на арест является возмутительно предвзятым решением, но бессмысленным по отношению к России. Российские официальные лица отрицают военные преступления на Украине и заявляют, что Запад проигнорировал то, что он называет украинскими военными преступлениями.



Крупные державы, такие как Россия, США и Китай, не являются членами МУС, хотя 123 страны являются государствами-участниками Римского статута, включая Великобританию, Францию, Германию и некоторые бывшие советские республики, такие как Таджикистан.



Украина не является членом МУС, хотя Киев предоставил ей юрисдикцию для преследования преступлений, совершенных на ее территории.

