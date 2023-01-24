Spiegel: Шольц принял решение о поставках танков в Украину
Немецкая газета Spiegel со ссылкой на свои источники пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках танков в Украину.
По данным издания, Германия одобрила поставки Украине минимум роты танков Leopard 2A6. Кроме этого, ФРГ также одобрит поставку Украине танков Leopard другими странами, в том числе Польшей.
"После многомесячных споров канцлер Шольц принял решение о поставках танков в Украину", - пишет газета.
Также Sky News со ссылкой на свои источники сообщает, что Германия уже на этой неделе может разрешить Польше передать Украине танки Leopard 2.