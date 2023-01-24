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Spiegel: Шольц принял решение о поставках танков в Украину
24.01.2023 19:52 Ольга Белозерова

Spiegel: Шольц принял решение о поставках танков в Украину

Немецкая газета Spiegel со ссылкой на свои источники пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках танков в Украину.

По данным издания, Германия одобрила поставки Украине минимум роты танков Leopard 2A6. Кроме этого, ФРГ также одобрит поставку Украине танков Leopard другими странами, в том числе Польшей.

"После многомесячных споров канцлер Шольц принял решение о поставках танков в Украину", - пишет газета.

Также Sky News со ссылкой на свои источники сообщает, что Германия уже на этой неделе может разрешить Польше передать Украине танки Leopard 2.

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