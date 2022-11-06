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Спецпредставитель США: Иран отправлял дроны РФ после начала войны
06.11.2022 19:54 Ольга Белозерова

Спецпредставитель США: Иран отправлял дроны РФ после начала войны

Специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли заявил, что Иран отправлял беспилотники в Россию уже после начала войны в Украине.

Таким образом Мэлли опроверг заявления иранской стороны о том, что Иран отправлял России дроны за несколько месяцев до начала военных действий.

"Также неправда - Иран перед войной не давал ограниченного количества беспилотников. Этим летом их перебросили десятки, а в оккупированной Украине есть военнослужащие, которые помогают России использовать их против мирных жителей Украины", - заявил Мэлли. 

 

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