



Спецпредставитель США: Иран отправлял дроны РФ после начала войны

Специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли заявил, что Иран отправлял беспилотники в Россию уже после начала войны в Украине.



Таким образом Мэлли опроверг заявления иранской стороны о том, что Иран отправлял России дроны за несколько месяцев до начала военных действий.



"Также неправда - Иран перед войной не давал ограниченного количества беспилотников. Этим летом их перебросили десятки, а в оккупированной Украине есть военнослужащие, которые помогают России использовать их против мирных жителей Украины", - заявил Мэлли.



