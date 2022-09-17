"Союз добровольцев Донбасса" понес значительные потери
"Союз добровольцев Донбасса" понес значительные потери в результате столкновений с ВСУ.
Об этом говорится в сводке украинского Генштаба по состоянию на утро, 17 сентября.
Уточняется, раненым представителям батальона отказали в Ростове-на-Дону после эвакуации в оказании медицинской помощи.
В российском госпитале сказали, что они не имеют статуса регулярного военного формирования.
"Союз добровольцев Донбасса" принимал участие в штурме Авдеевки.