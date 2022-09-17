



"Союз добровольцев Донбасса" понес значительные потери

"Союз добровольцев Донбасса" понес значительные потери в результате столкновений с ВСУ.

Об этом говорится в сводке украинского Генштаба по состоянию на утро, 17 сентября.

Уточняется, раненым представителям батальона отказали в Ростове-на-Дону после эвакуации в оказании медицинской помощи.

В российском госпитале сказали, что они не имеют статуса регулярного военного формирования.

"Союз добровольцев Донбасса" принимал участие в штурме Авдеевки.