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"Союз добровольцев Донбасса" понес значительные потери
17.09.2022 07:42 Алина Груднева

"Союз добровольцев Донбасса" понес значительные потери

"Союз добровольцев Донбасса" понес значительные потери в результате столкновений с ВСУ.

 
Об этом говорится в сводке украинского Генштаба по состоянию на утро, 17 сентября. 
 
Уточняется, раненым представителям батальона отказали в Ростове-на-Дону после эвакуации в оказании медицинской помощи. 
 
В российском госпитале сказали, что они не имеют статуса регулярного военного формирования.
 
"Союз добровольцев Донбасса" принимал участие в штурме Авдеевки.

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