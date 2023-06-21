



"Совы" морской пехоты ВСУ минусуют российскую технику. Видео

Украинские морские пехотинцы эффективно уничтожают российскую военную технику с помощью беспилотников.



36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского показала, как подразделение ударных беспилотных комплексов "Совы" филигранно минусуют военную технику российских оккупантов.



По данным УП, события разворачивались на Запорожском направлении. На видео зафиксировано уничтожение вражеской БМП и крупнокалиберного пулемета, установленного на пикап.



