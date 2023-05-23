



Советник Зеленского: За вторжением в Белгород стоят российские группировки

Старший помощник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев не имеет никакого отношения к вооруженной операции в Белгородской области России, проведенной в понедельник, 22 мая.



“Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к этому никакого отношения”, – написал советник президента Михаил Подоляк. “Как известно, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские отряды состоят из граждан России”.



Подоляк подчеркнул, что украинские военные действуют только на территории Украины.



“Российское освободительное движение может стать тем, что будет способствовать правильному завершению войны на Украине и значительно ускорит начало трансформационных событий в российской политической элите”, – сказал он. “Российское национальное сопротивление, архитекторами которого являются исключительно граждане самой России, постепенно выходит из подполья. Они независимы в своих решениях, имеют определенный опыт и свободны от страха”.



Подоляк считает, что война РФ с Украиной “постепенно возвращается в саму Россию”.



“Власти теряют контроль над регионами и ситуацией в целом. И это окно возможностей для любых внутренних протестных движений”, – уверен он.