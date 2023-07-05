



Советник Зеленского: Рисков, что Иран получит оружие Израиля через Украину, нет

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эксклюзивном интервью i24NEWS , что если Израиль согласится поставить оружие Украине, “рисков” того, что его получит Иран, “нет”.



Эти комментарии были сделаны в ответ на недавние заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что Иерусалим воздерживается от оказания военной помощи Киеву из опасения, что его оружие может попасть в руки иранского режима.



“Все, что касается тяжелого вооружения, все документируется и контролируется. Поэтому нет никаких рисков, что Иран получит что-то сделанное в Израиле, что будет в Украине, — заверил Подоляк. - Если в начале войны было беспокойство, где будет находиться это оружие, то сегодня его нет, потому что была создана мощная система контроля“.



Он также отметил, что Иран “получает всю свою помощь в огромных масштабах от России”.



“Сюда входят системы обороны, системы наблюдения за воздушным пространством, комплексы С300 и С400. Также наступательные системы и некоторые технологии. То есть у Ирана уже есть партнер, который может обеспечить его военными технологиями в больших масштабах”, — сказал он.



Комментируя недавний спор между посольством Украины в Израиле и министерством иностранных дел Израиля по поводу предполагаемой пророссийской позиции Израиля в войне на Украине, Подоляк сказал, что понимает озабоченность Иерусалима.



“Я смотрю на позицию Израиля более прагматично. Я понимаю все внутренние проблемы Израиля, включая территориальные проблемы. Понятно, какую роль Россия играет в регионе, в том числе в Иране, и какие риски для безопасности региона создает Россия, — сказал он. - Я понимаю это и поэтому считаю, что риторика должна быть более осторожной”.



Несмотря на поездку министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Украину в феврале, премьер-министр Биньямин Нетаниягу еще не посетил страну. Подоляк сказал i24NEWS , что Киев “расценит такой визит как положительный”.



“Хотелось бы, чтобы премьер-министр Израиля посетил Киев, это было бы символично. Это подчеркнуло бы базовое понимание Израилем характера этой войны, почему суверенитет каждой страны очень важен и должен быть защищен, а также свободы ее граждан”, — сказал он.



Говоря о перспективах войны, Подоляк сказал, что после 16 месяцев ожесточенных боев для него было очевидно, что Россия “не побеждает”. В свете этого он призвал Израиль подумать о своих будущих отношениях с двумя воюющими сторонами.



“Необходимо провести анализ ситуации в соответствии со стратегией репутации государства Израиль через пять, 10 или 15 лет, и после этого, как мне кажется, будут предприняты определенные шаги в пользу Украины. Еще раз хочу подчеркнуть, Россия проиграет эту войну и ее политическая элита не будет продолжать свое существование в нынешнем составе”, — сказал он.



