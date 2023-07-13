



Советник мэра: Украинская армия ударила по казарме "кадыровцев" в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что появилась информация об ударе по казарме "кадыровцев", которая находится на территории одного из металлургических заводов.



"Наши сообщают о попадании в казарму кадыровцев, расположенную на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем", – отметил Андрющенко.



По его словам, судя по информационному шуму в российских СМИ, поражение может быть сопоставимо с "Юрьевским хлопком", который россияне тоже массированно маскировали под "работу ПВО".



"Хорошее начало дня", - подытожил советник мэра.







Напомним, что "Юрьевский хлопок" – это взрывы 29 мая в одном из пансионатов в курортном поселке Юрьевка западнее Мариуполя, где находились российские военные. В результате взрывов убиты 100 российских захватчиков и более 400 были ранены.