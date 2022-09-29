



Сотни израильтян застряли на границе Украины

Сотни израильтян застряли на границе Украины, многие из них стоят в пробке уже более 36 часов без запаса еды и воды.



"Рейс внезапно отменили, возник хаос, - рассказывают очевидцы. – Хочется надеться, что нам не придется проводить здесь субботу".



"Здесь застряли около 30 автобусов с израильтянами, желающими вернуться домой. Но мы стоим и не двигаемся. Здесь происходит какой-то бардак", - рассказал Эли Коэн, один из застрявших на границе .



"Мы попали в хаотическую ситуацию. Слышали несколько сирен. Ситуация в Украине пугающая", - добавил он.



Стоит отметить, что около 25 тысяч хасидов – по большей части из Израиля – прибыли в Умань на празднование Рош ха-Шана. По окончании праздника вечером 27 сентября около 15 тысяч из них начали возвращаться домой, но попали в пробку