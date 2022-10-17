



Состоялся масштабный "женский" обмен пленными: домой вернулись 108 пленниц

Наши возвращаются домой. Очередной масштабный обмен пленниками удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный – мы освободили из плена 108 женщин. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



"Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских.



Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в "ОРДЛО", попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за «слишком проукраинскую позицию», выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные «шпионаж» и «терроризм».



"Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход. При обменах всегда много рисков, которые следует просчитывать с момента подготовки и во время самого процесса. Права на ошибку нет. Есть задача Президента вернуть всех и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома.



Я был уверен в результате, потому что наш алгоритм действий хорошо просчитан, и обменом занимается лучшая команда. Сейчас все девушки будут проходить медицинское освидетельствование, реабилитацию. Будут обнимать родных, своих детей, восстанавливаться. Спасибо за отличную работу Координационному штабу по обращению с военнопленными и всем причастным. Украина не оставит никого. Потому что украинцы – это самая высокая ценность государства. Освободим всех", - сказал Ермак.