



Составлена карта лагерей, куда РФ отправляет депортированных украинских детей

Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ составил карту лагерей, куда россияне отправляют депортированных украинских детей.



Карта создана на основе данных из открытых источников. Всего на ней – 45 детских и 12 милитарных лагерей. Их география свидетельствует, что процесс вывоза украинских детей россияне подготовили заранее.



По данным Центра национального сопротивления, в российские лагеря попадают:

сироты (родителей некоторых из них убили сами же россияне);

дети из интернатов, у которых есть родственники в Украине, но их все равно принудительно вывозят;

дети родителей, которые не прошли фильтрацию и находятся в русских застенках.

Иногда детей вывозят в центры милитарной подготовки на “перевоспитание”. Так именно в Чечню попали подростки из Донецкой и Луганской областей.По данным украинских властей, на временно оккупированных территориях и в России находятся 4 390 украинских статусных детей – это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.