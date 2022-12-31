



"Состава преступления нет". Представитель Кадырова избил трех человек в Крыму

Видео драки с участием "представителя" главы Чечни Хасана Ибрагимова на оккупированных территориях Украины опубликовано в нескольких телеграм-каналах. Первым видеозапись опубликовал оппозиционный канал "Грамоты Ярослава". В канале ASTRA ролик появился чуть позже.



На кадрах видно, как люди в камуфляже вытаскивают на улицу человека, которого затем начинают избивать. Он падает на асфальт, его бьют ногами по голове. Лица на самой записи не видны.



Как сообщал сайт Кавказ.Реалии, 25 декабря заместитель командира СОБР "Ахмат", полковник полиции Хасан Ибрагимов и четверо его подчиненных-лейтенантов устроили потасовку в Симферополе в клубе "Монро".



Один из кадыровцев якобы домогался до посетительницы заведения. Когда за девушку вступился ее парень, его выволокли на улицу и избили. Как утверждал телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев, охрана клуба не мешала бойцам "Ахмата", в конфликт вмешались полицейские, одному из которых кадыровец нанес удар ногой. По данным телеграм-канала, в результате инцидента были задержаны Ибрагимов и четверо его подчиненных.



После того, как бойцы потрогали за попу девушку в ресторане «Монро», а потом напали на её молодого человека, они зачем-то избили ещё двух человек (на видео).



Чуть позже, на выходе из парковки торгового центра, один из чеченских силовиков ударил сотрудника местного ППС, прапорщика Сейдасметова, который попытался их задержать.



Хасана Ибрагимова и его друзей все-таки задержали и доставили в следственный комитет, но вскоре отпустили. На данный момент местные следователи не видят состава преступления в действиях силовиков из Чечни. Ни в избиении парня у ресторана, ни в нападении на полицейского, попытавшегося задержать бойцов.



По словам министра Чечни по внешним связям Ахмеда Дудаева, инцидент был исчерпан на месте. «Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова — это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте», — заявил министр Чечни по внешним связям Ахмед Дудаев.