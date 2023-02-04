



Соратнику Пригожина, выступившего с черепом солдата ВСУ прострелили голову

В "ЛНР" тяжелое ранение получил командир подразделения "народной милиции региона" Игорь Мангушев, известный под позывным Берег.



Точное место ранения и другие подробности не называются. «Молимся за Игоря, желаем ему выжить и поскорее встать на ноги», — добавляет Telegram-канал портала.



Уточняется, что Мангушев, помимо участия в боевых действиях, был автором Telegram-канала «Записки авантюриста».



В декабре 2022 года Мангушев как командир подразделения по борьбе с БПЛА Народной милиции ЛНР рассказывал, что российские добровольцы создали в Донбассе новый вид войск для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины.



Мангушев стал известен широкой общественности летом прошлого 2022 года, когда выступил перед сослуживцами, держа в руках человеческий череп. Он уверял, что эта часть тела принадлежит погибшему украинскому защитнику Мариуполя. "Берег" - открытый нацист. В том же выступлении он призывал к уничтожению Украины и истреблению всех, кто считает себя украинцем. По слухам, Мангушев получил пулю в затылок в результате конфликта с "кадыровцами" в тылу. Однако подтверждения этой информации на данный момент нет.





