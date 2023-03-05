



Соловьев попал под обстрел в зоне боевых действий в Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел в ходе посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром.



Он рассказал, что там произошла интенсивная артиллерийская стрельба. Соловьев отметил, что военная контрразведка узнает, где противник достал информацию о перемещениях бригады.



"Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть в этом подразделении и за нами стали охотиться. Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", – заявил он в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".



