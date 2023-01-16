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Соледар:"Вагнер" попал в засаду
16.01.2023 08:00 Аркадий Бочаровский

Соледар:"Вагнер" попал в засаду


На видео, снятом в начале января, видно, как бойцы группы Вагнер продвигаются по полю боя - не зная, что их снимает украинский беспилотник. 

Видеозапись с БПЛА, опубликованная 16 января, показывает засаду, устроенную  украинскими силами и перестрелку, которая застала врасплох группу Вагнер. На видео, которое быстро распространилось в социальных сетях, российские солдаты, которых украинская армия идентифицировала как бойцов группы Вагнер, видны спокойно продвигающимися по полю боя - не зная, что их снимают.

Внезапно ннаемники были атакованы украинскими бойцами и подверглись сильному обстрелу. Украинские СМИ пишут: "В начале января украинские пограничники остановили вражескую атаку во взаимодействии с подразделениями одной из сильнейших бригад украинской армии. Это произошло после того, как наша воздушная разведка выявила группу солдат российского противника."

"Когда они приблизились к позициям наших защитников, группа Вагнер попала под перекрестный огонь", - сообщают украинские каналы. 
 

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