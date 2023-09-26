



Солдаты РФ живут в домах гражданских, используя их как "живой щит"

Российские солдаты живут в домах местных жителей в Запорожской области, используя их как "живой щит", сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



"Российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей в качестве живого щита", - отмечается в сообщении.



В частности, в населенном пункте Новое Запорожской области российские войска используют частные подворья, где проживают гражданские люди, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава.