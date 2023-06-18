



Соцсети: у российских солдат нет питьевой воды

Известная российская “патриотическая” деятельница Анастасия кашеварова сообщает об острой нехватке питьевой воды у российских подразделений на фронте.



Кашеварова пишет: "Нашим бойцам на разных направлениях, в том числе Кременной, крайне необходима питьевая вода. Сейчас жара, воды нет. И лучше всего в полторашках, чтобы можно было кинуть в рюкзак. Проблема стоит очень остро.



Несмотря на то, что волонтеры и различные организации ее привозят, все же ее недостаточно. Обращаюсь к фондам, бизнесу, политическим партиям, все, кто может организовать поставку воды пацанам в кратчайшие сроки - прошу откликнуться.



Вообще государство могло бы снять налог на воду для компаний, которые ее разливают. Это снизило бы цену на нее и обеспечило бы фронт питьевой водой.



Кстати, недавно на мое обращение в МО по поводу воды, мне пришел ответ, что все на самом деле отлично и все обеспечены. Но это не так. Нельзя замыливать проблемы наших бойцов. Это преступно."