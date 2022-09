В социальных сетях появилась информация, что Купянск Узловой (левый берег реки Оскол) был освобожден украинскими войсками.



Официально информация об освобождении населенного пункта не была подтверждена.





Today is a good day.



Куп’янськ-Вузлова is fully liberated.



