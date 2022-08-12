



Снят с должности командующий Черноморским флотом

Российские телеграм-каналы сообщают о том, что командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов снят с занимаемой должности.



О фициальных заявлений и комментариев со стороны пресс-службы ЧФ РФ пока нет. В пресс-службе Южного военного округа подчеркнули, что официального приказа о новых назначениях в данный момент нет. По сведениям источников, Черноморский флот, которым с мая 2019 года командует адмирал Игорь Осипов, планируется усилить вице-адмиралом Виктором Николаевичем Соколовым.



Из открытых данных известно, что вице-адмиралу Виктору Соколову 59 лет. Прошел службу от командира минно-торпедной боевой части на нескольких кораблях, начштаба и командира дивизиона тральщиков (ТОФ) до заместителя командующего Северным флотом (с 2013 года) и начальника Военно-научного центра ВМФ «Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (с 2020 года).



Виктор Соколов возглавлял боевой поход в Средиземное море отряда кораблей Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий». Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Нахимова, «За военные заслуги» (2009), «За морские заслуги», а также медалями.