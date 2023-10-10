



СНБО Украины: Российские хакерские группы поддерживали ХАМАС

Российские хакерские группы Killnet, Anonymous Sudan, UserSec и ряд других были вовлечены в кибератаку на Израиль и координировали свои действия с ХАМАС. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



"Анализ событий в сегменте израильского киберпространства во время и накануне террористического нападения на Израиль 7 октября... который полностью демонстрирует те же сценарии и операции, которые применялись в России накануне и в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в январе-марте 2022 года", - отметил Данилов.



По его словам, также косвенно подтверждается участие российских хакерских группировок в поддержку ХАМАС тем, что накануне субботы, 7 октября, к этому времени стремительно уменьшилось количество киберинцидентов в украинских информационных ресурсах и системах.



"6 октября зафиксировано уменьшение количества инцидентов втрое по сравнению со средними значениями за последние три месяца. 7 октября было зафиксировано наименьшее количество киберинцидентов за последние два года", – подчеркнул Данилов.



Секретарь СНБОУ убежден, что это может свидетельствовать о временном изменении вектора кибератак России в поддержку киберопераций в рамках израильского конфликта и недостаточности ресурсов России для масштабных кибератак на нескольких направлениях.



"Украина, в свою очередь, готова оказать помощь государству Израиль, и поделиться собственным опытом борьбы с российской киберагрессией", - резюмировал Данилов.

