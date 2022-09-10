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СМИ: взят еще один населенный пункт в Харьковской области
10.09.2022 15:48 Алина Груднева

СМИ: взят еще один населенный пункт в Харьковской области

Украинские военные взяли под свой контроль еще один населенный пункт на харьковском направлении.

 
Соответствующую информацию распространили украинские Telegram-каналы.
 
По предварительным данным, десант ВСУ взял н.п. Хотомля Харьковской области.
 
Генштаб ВСУ пока что не подтвердил информацию. Сообщается, что россияне начали эвакуацию из Волчанска.

Между тем, российские паблики сообщают, что в Хотомле высадился украинский десант.

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