



СМИ: взят еще один населенный пункт в Харьковской области

Украинские военные взяли под свой контроль еще один населенный пункт на харьковском направлении.

Соответствующую информацию распространили украинские Telegram-каналы.

По предварительным данным, десант ВСУ взял н.п. Хотомля Харьковской области.

Генштаб ВСУ пока что не подтвердил информацию. Сообщается, что россияне начали эвакуацию из Волчанска.



Между тем, российские паблики сообщают, что в Хотомле высадился украинский десант.