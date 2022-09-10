СМИ: взят еще один населенный пункт в Харьковской области
Украинские военные взяли под свой контроль еще один населенный пункт на харьковском направлении.
Соответствующую информацию распространили украинские Telegram-каналы.
По предварительным данным, десант ВСУ взял н.п. Хотомля Харьковской области.
Генштаб ВСУ пока что не подтвердил информацию. Сообщается, что россияне начали эвакуацию из Волчанска.
Между тем, российские паблики сообщают, что в Хотомле высадился украинский десант.
Между тем, российские паблики сообщают, что в Хотомле высадился украинский десант.