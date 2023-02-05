



СМИ: в РФ действует секретный украинский батальон

В России якобы действует секретный украинский батальон под названием "Братство".



Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники.



Официально этого батальона не существует. По данным издания, он действует в координации с официальными силами. Тем не менее, этот батальон технически независим от ВСУ и силовых структур.



Он якобы занимается уничтожением ключевой военной инфраструктуры, сбивает самолета на территории РФ и устраивал взрывы на складах с боеприпасами в Белгороде.