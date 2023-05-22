



СМИ: В НАТО обсуждают "гарантии безопасности" для Украины по аналогии с Израилем

Ключевые государства-члены Североатлантического альянса предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до приобретения членства на основе Киевского договора о безопасности (Kyiv Security Compact).



Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на The Wall Street Journal.



Концепция, связанная с дальнейшим членством Украины в НАТО, основывается на основе Киевского договора о безопасности, предложенного в сентябре 2022 года рабочей группой во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем Альянса Андерсом Фогом Расмуссеном.



В интервью WSJ президент Польши Анджей Дуда рассказал, что западные союзники Украины поддерживают соглашение по безопасности "в израильском стиле", и "дискуссии по этому поводу продолжаются прямо сейчас" – в том числе и во время визита президента США Джо Байдена в Варшаву в феврале.



По словам западных чиновников, с которыми общался WSJ, подобное соглашение для Украины могло бы повлиять на ход войны с Россией, помешав намерениям Владимира Путина затянуть ее в надежде подорвать политическую поддержку Украины в США и отдельных странах Европы.



Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил изданию, что обсуждение "израильской модели" безопасности для Украины ведутся, но конкретики пока нет.



Но высокопоставленные чиновники в нескольких европейских столицах, в частности Париже и Берлине, рассказали WSJ, что они в целом согласны с планом, который предусматривает "ряд двусторонних гарантий в рамках многосторонней договоренности".



Кроме того, представители НАТО, Украины и других стран заявили изданию, что ожидают увидеть среди участников договора о гарантиях безопасности для Киева США, Великобританию, Германию и Францию.

