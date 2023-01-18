



СМИ: Упавший под Киевом вертолет ремонтировали в Румынии

Румынская пресса сообщает, что вертолет, упавший под Киевом сегодня, прошел плановый ремонт в марте 2022 года в румынском городе Гимбаве.



По данным издания Аntena3, партию вертолетов (14 штук) марки Airbus H225 планировалось в марте 2022 года отремонтировать или модернизировать. Из них пять вертолетов H225 Super Puma предназначались для МВД Украины.



По информации издания "Корреспондент", в 2018 году Украина и Франция подписали соглашение о покупке 55 вертолетов производства Airbus, 21 з них - это модель H225. В декабре того же года в Украину прибыли первые два вертолета H225 Super Puma.



Французские вертолеты не были новыми. Они были в использовании в 2009-2012 годах и имели степень износа основных узлов и агрегатов в среднем 50%.



Кроме этого, французская пресса писала о "врожденной неисправности" этого типа вертолетов. При этой неисправности вертолеты могут иногда терять в полете несущий винт, страдая "потенциально катастрофическим сбоем в конструкции".