



СМИ: удар по Крыму был нанесен с одобрения США

США одобрили удар Украины по аннексированному Россией Крыму.

Об этом сообщает Politico.

По данным CNN, Киев якобы стоял за тремя взрывами на прошлой неделе, атом числе, на авиабазе в Саки. Украина публично не признала причастность.

В среду, 17 августа, министр обороны Украины Алексей Резников заявил "Голосу Америки", что Украина не исключает нанесения ударов по оккупированной территории оружием, предоставленным США.

Между тем, высокопоставленный представитель администрации США сказал в интервью NatSec Daily, что Америка поддерживают удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми.

"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной. Крым — это Украина", — отметил чиновник.

По словам экс-посла США в НАТО и спецпредставителя по Украине при администрации Трампа Курта Фолкера, российским силам нечего делать в Крыму.

"Нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них в районе Киева, в Херсоне или на востоке Украины", — отметил он.