СМИ: удар по Крыму был нанесен с одобрения США
США одобрили удар Украины по аннексированному Россией Крыму.
Об этом сообщает Politico.
По данным CNN, Киев якобы стоял за тремя взрывами на прошлой неделе, атом числе, на авиабазе в Саки. Украина публично не признала причастность.
В среду, 17 августа, министр обороны Украины Алексей Резников заявил "Голосу Америки", что Украина не исключает нанесения ударов по оккупированной территории оружием, предоставленным США.
Между тем, высокопоставленный представитель администрации США сказал в интервью NatSec Daily, что Америка поддерживают удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми.
"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной. Крым — это Украина", — отметил чиновник.
По словам экс-посла США в НАТО и спецпредставителя по Украине при администрации Трампа Курта Фолкера, российским силам нечего делать в Крыму.
"Нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них в районе Киева, в Херсоне или на востоке Украины", — отметил он.