



СМИ: Турция тайно передает Украине кассетные боеприпасы

Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы, изготовленные во времена "холодной войны". Речь идет о совершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения.



Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США и Европы, знакомых с решением.



Как утверждается, боеприпасы предназначены для уничтожения танков, а каждый снаряд разбрасывает 88 суббоеприпасов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Передача первых снарядов якобы состоялась еще в ноябре 2022 года.



"После того, как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить. Это просто показывает, что, несмотря на то, что Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она становится действительно важным сторонником Украины в военном отношении", - заявил один из источников на условиях анонимности.



Ни посольство Турции в Вашингтоне, ни министерство обороны Украины не ответили на запрос Foreign Policy о комментариях.