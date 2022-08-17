



СМИ: США пытались переубедить Путина

Вашингтон пытался переубедить президента России Владимира Путина, чтобы он не давал приказ на вторжение в Украину.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, США знали о планах Кремля заранее. Уточняется, что за две недели до вторжения состоялась встреча между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом.

Последний предупредил, что Москва столкнется с сильным сопротивлением в Украине:.

"Я знаю украинцев – я был в Украине пять раз – и они будут воевать", - сказал, по данным издания, тогда Уоллес.

В ответ Шойгу сказал, что его мать является украинкой, а Украина является "частью одной страны".

Также глава МО РФ отметил в ответ на угрозу санкциями, что "Россия может страдать, как никто другой".