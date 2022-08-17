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СМИ: США пытались переубедить Путина
17.08.2022 13:30 Алина Груднева

СМИ: США пытались переубедить Путина

Вашингтон пытался переубедить президента России Владимира Путина, чтобы он не давал приказ на вторжение в Украину.

 
Об этом сообщает The Washington Post.
 
По данным издания, США знали о планах Кремля заранее. Уточняется, что за две недели до вторжения состоялась встреча между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом. 
 
Последний предупредил, что Москва столкнется с сильным сопротивлением в Украине:.
 
"Я знаю украинцев – я был в Украине пять раз – и они будут воевать", - сказал, по данным издания, тогда Уоллес.
 
В ответ Шойгу сказал, что его мать является украинкой, а Украина является "частью одной страны".
 
Также глава МО РФ отметил в ответ на угрозу санкциями, что "Россия может страдать, как никто другой".

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