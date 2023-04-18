



СМИ: США потребовали от РФ "не трогать" секретную технику на ЗАЭС

Министерство энергетики США призвало россиян, захвативших Запорожскую АЭС, не трогать американские технологии.



По данным CNN, соответствующее письмо было передано "Росатому".



Уточняется, что его отправили в прошлом месяце. В документе директор Управления по политике нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле сказала гендиректору "Росатома", что на ЗАЭС в Энергодаре "находятся ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".



Поясняется, что под экспортным контролем США находятся товары, ПО и технологии в тех случаях, когда существует возможность их использования вопреки интересам нацбезопасности. Уточняется, что использование американских технологий россиянами будет противозаконным.

