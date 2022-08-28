



СМИ: США будут больше поставлять оружия Украине по морю

США будут чаще использовать море для поставок оружия в Украину.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей Пентагона.

Раньше США переправляли оружие и боеприпасы, преимущественно, по воздуху.

Ожидается, что на кораблях можно будет переводить больше вооружений.

"Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы знали, что нам понадобится больше боеприпасов… Мы могли бы начать использовать больше морских перевозок, чтобы обеспечить эту поддержку и доставить ее туда, иногда даже раньше запроса", — отметил замдиректора по операциям Транспортного командования США полковник Стивен Путхофф.