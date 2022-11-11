



СМИ: Российские военные переодеваются в штатское и остаются в Херсоне

Несмотря на подтверждения от Зеленского и Генштаба, что Россия отступает под Херсоном, есть опасения, что это все еще может быть ловушкой для ВСУ, пишет BBC.



Со ссылкой на жителей Херсона и украинских военных издание пишет, что российские военные переодеваются в штатское и остаются в областном центре.



«Все украинцы, с которыми я говорил, первым делом предполагали, что Россия пытается заманить их армию в ловушку», - пишет британский журналист Джереми Боуэн.



«Это один из способов заманить украинские вооруженные силы и окружить наши части. Но россиянам это не удастся. Наша разведка работает лучше, чем их», - заявил украинский боец с позывным «Курт».



Если такой план у россиян и существует, его могут реализовать в момент наступления украинских войск.



«Российские войска могли заложить взрывчатку под здания, оставить мины и придорожные фугасы. Как только украинцы двинутся вперед, они станут целью для российской артиллерии на левом (восточном) берегу реки», - говорится в статье.



«Если Украина забудет об осторожности и двинется вперед слишком быстро, чтобы воспользоваться отступлением России, генерал Суровикин может устроить ловушку и нанести им серьезный урон», - говорится в статье.



Также журналист заключает, что двойная линия российских укреплений к востоку от Днепра «представляет большую опасность для ВСУ и серьезное препятствие для нового наступления украинцев».