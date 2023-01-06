



СМИ РФ: В Украине вступил в силу режим прекращения огня





Российские СМИ сообщают о том, что в Украине вступил в силу режим прекращения огня.



Российские СМИ сообщают, что в В Украине вступил в силу режим прекращения огня, связанный с Рождеством Христовым, который продлится с 6 по 7 января. Ранее президент России Владимир Путин отдал соответствующий приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу.



«Поручаю Министру обороны РФ [Сергею Шойгу] ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — дал указание Владимир Путин. Его слова передает официальный сайт Кремля.



После этого Шойгу отдал приказ армии России прекратить огонь. Об этом сообщает Министерство обороны.



Однако украинские власти отказались от временного перемирия. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил в своем twitter-аккаунте, что Украина не нападала на чужую территорию и не убивала мирных жителей. В своем заявлении он призвал вернутся Россию к границам 1991 года.



В последний раз режимы прекращения огня вводились весной. Они были нужны для того, чтобы эвакуировать людей из зоны боевых действий. Для этого использовались гуманитарные коридоры. Граждане пользовались ими для безопасной эвакуации. Во время этого процесса подвозилась гуманитарная помощь.

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