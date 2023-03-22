



СМИ РФ: под Бахмутом появились танки Leopard

Появились сообщения о танках Leopard под Бахмутом, заявил советник "врио главы ДНР Дениса Пушилина" Ян Гагин.



"Сейчас появились сообщения о наличии (танков) Leopard и бронетранспортеров иностранного производства как раз именно на артемовском участке фронта", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".



По его словам, БТР "достаточно легко поражаются" российским вооружением. "Их бронезащита оставляет желать лучшего против наших средств поражения бронецелей. Но на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет", - рассказал Гагин.



Как считает советник Пушилина, Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. "Дороги контролируются нашими силами, и переправлять большие колонны - это достаточно опасно", - объяснил он. Ранее Гагин сообщал, что новая иностранная техника, выделенная западными странами Киеву, сейчас базируется в Румынии и Польше.