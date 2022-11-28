



СМИ: Ракетные удары РФ по Украине могут привести к атомной катастрофе

В результате российских ударов 23 ноября в Украине пропало основное электроснабжение четырех атомных электростанций - они перешли в аварийный режим работы. Из-за этой ситуации в мире растут опасения, что постоянные атаки России на украинскую энергосистему угрожают безопасности АЭС, пишет The Guardian.



Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которую российские войска захватили после начала полномасштабного вторжения еще в марте 2022, была выключена из сети с сентября на фоне частых обстрелов территории вокруг нее. Три другие украинские АЭС – Ровненская, Южно-Украинская и Хмельницкая – не были прямыми целями последних ракетных ударов России, но их безопасность оказалась под угрозой.



"Полная и одновременная потеря внешних источников электроэнергии для украинских АЭС свидетельствует о том, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более шаткой, сложной и потенциально опасной", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.



В свою очередь, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил: "За все 40 лет работы украинской атомной промышленности ничего подобного не было".



Отметим, он подчеркнул, что на фоне взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году все украинские атомные электростанции оснащены несколькими уровнями защиты, чтобы подобная катастрофа больше не повторилась.



Во время атаки 23 ноября реакторы немедленно начали изолироваться, а дизельные генераторы начали работать, чтобы обеспечить циркуляцию воды через бассейны охлаждения, где хранится отработанное топливо.



Однако повторные атаки на энергосистему Украины, которые, вероятно, снова приведут к аварийным остановкам, создадут нагрузку на все компоненты станций – от ядра до паровых турбин и генераторов – в результате быстрого сокращения, а потом снова расширение при перезапуске.



Главный инспектор по ядерной безопасности Украины Олег Кориков отметил, что каждый раз, когда происходило аварийное отключение, риски возрастают в разы.



"Любое использование системы scram может стать причиной ДТП. Этот процесс отключения увеличивает вероятность неисправности оборудования или ошибки персонала", - сказал Кориков.



Известно, что дизельные генераторы могут поддерживать охлаждения и другие системы безопасности, но они не производят достаточно энергии, чтобы перезапустить электростанцию. После того как вся система электроэнергии выключается, этот процесс называется "черным пуском", и чем дольше длится отключение, тем тяжелее он становится.



Ситуацию осложняет и то, что остановка ядерного реактора производит изотоп ксенона в топливных стержнях, который поглощает нейтроны, замедляя деление и усложняя его восстановления. Поэтому остановка и повторный запуск требуют значительных навыков со стороны украинского персонала электростанций и давление на них является значительным, особенно на работников ЗАЭС, которые работают под оккупацией российских военных.



После того как Россия объявила, что ЗАЭС является частью российской территории и поэтому находится под присмотром "Росатома", некоторые эксперты заметили в этой смене отношение признак того, что российские оккупанты, возможно, намерены отступить с ЗАЭС.



Президент НАЭК "Энергоатом" также добавил, что вторым признаком того, что они могут разрабатывать планы на случай выезда, есть систематическое мародерство. "Они начинают воровать все, что видят, и собрали чемоданы, чтобы выбраться оттуда", – сказал он, отметив, что нет ясности относительно намерений русских.



Но бывший работник ЗАЭС, который пообщался с нынешними работниками, сказал, что они не видели никаких признаков выезда россиян. Наоборот, говорят, солдаты на заводе готовились к зиме, перенося свои спальные помещения в столовой.



Рафаэль Гросси месяцами пытался договориться о создании "зоны безопасности" вокруг АЭС, где обстрелы были бы запрещены, но Украина настаивает на том, что такая зона должна быть полностью демилитаризована.



По словам Котина, пока неизвестно, хранятся ли в турбинных залах взрывчатые материалы. Но милитаризация Запорожской АЭС усиливает постоянное давление на персонал, который вынужден удерживать два реактора в режиме "горячей остановки", чтобы обеспечить определенное количество электроэнергии на нужды станции и города Энергодар.



"Когда вооруженные люди дышат вам в затылок в диспетчерской, это просто невероятно опасная ситуация. Если у вас есть три атомные электростанции без постороннего электроснабжения, и вы не можете перезапустить их, потому что сеть не работает, это похоже на три огромные бомбы замедленного действия. Все это вместе означает, что мы говорим о самом опасном моменте для ядерной безопасности", – отметила старшая научная сотрудница проекта Гарвардского университета по управлению атомом Мариана Буджерин.