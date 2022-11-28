СМИ: Ракетные удары РФ по Украине могут привести к атомной катастрофе
В результате российских ударов 23 ноября в Украине пропало основное электроснабжение четырех атомных электростанций - они перешли в аварийный режим работы. Из-за этой ситуации в мире растут опасения, что постоянные атаки России на украинскую энергосистему угрожают безопасности АЭС, пишет The Guardian.
Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которую российские войска захватили после начала полномасштабного вторжения еще в марте 2022, была выключена из сети с сентября на фоне частых обстрелов территории вокруг нее. Три другие украинские АЭС – Ровненская, Южно-Украинская и Хмельницкая – не были прямыми целями последних ракетных ударов России, но их безопасность оказалась под угрозой.
"Полная и одновременная потеря внешних источников электроэнергии для украинских АЭС свидетельствует о том, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более шаткой, сложной и потенциально опасной", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
В свою очередь, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил: "За все 40 лет работы украинской атомной промышленности ничего подобного не было".
Отметим, он подчеркнул, что на фоне взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году все украинские атомные электростанции оснащены несколькими уровнями защиты, чтобы подобная катастрофа больше не повторилась.
Во время атаки 23 ноября реакторы немедленно начали изолироваться, а дизельные генераторы начали работать, чтобы обеспечить циркуляцию воды через бассейны охлаждения, где хранится отработанное топливо.
Однако повторные атаки на энергосистему Украины, которые, вероятно, снова приведут к аварийным остановкам, создадут нагрузку на все компоненты станций – от ядра до паровых турбин и генераторов – в результате быстрого сокращения, а потом снова расширение при перезапуске.
Главный инспектор по ядерной безопасности Украины Олег Кориков отметил, что каждый раз, когда происходило аварийное отключение, риски возрастают в разы.
"Любое использование системы scram может стать причиной ДТП. Этот процесс отключения увеличивает вероятность неисправности оборудования или ошибки персонала", - сказал Кориков.
Известно, что дизельные генераторы могут поддерживать охлаждения и другие системы безопасности, но они не производят достаточно энергии, чтобы перезапустить электростанцию. После того как вся система электроэнергии выключается, этот процесс называется "черным пуском", и чем дольше длится отключение, тем тяжелее он становится.
Ситуацию осложняет и то, что остановка ядерного реактора производит изотоп ксенона в топливных стержнях, который поглощает нейтроны, замедляя деление и усложняя его восстановления. Поэтому остановка и повторный запуск требуют значительных навыков со стороны украинского персонала электростанций и давление на них является значительным, особенно на работников ЗАЭС, которые работают под оккупацией российских военных.
После того как Россия объявила, что ЗАЭС является частью российской территории и поэтому находится под присмотром "Росатома", некоторые эксперты заметили в этой смене отношение признак того, что российские оккупанты, возможно, намерены отступить с ЗАЭС.
Президент НАЭК "Энергоатом" также добавил, что вторым признаком того, что они могут разрабатывать планы на случай выезда, есть систематическое мародерство. "Они начинают воровать все, что видят, и собрали чемоданы, чтобы выбраться оттуда", – сказал он, отметив, что нет ясности относительно намерений русских.
Но бывший работник ЗАЭС, который пообщался с нынешними работниками, сказал, что они не видели никаких признаков выезда россиян. Наоборот, говорят, солдаты на заводе готовились к зиме, перенося свои спальные помещения в столовой.
Рафаэль Гросси месяцами пытался договориться о создании "зоны безопасности" вокруг АЭС, где обстрелы были бы запрещены, но Украина настаивает на том, что такая зона должна быть полностью демилитаризована.
По словам Котина, пока неизвестно, хранятся ли в турбинных залах взрывчатые материалы. Но милитаризация Запорожской АЭС усиливает постоянное давление на персонал, который вынужден удерживать два реактора в режиме "горячей остановки", чтобы обеспечить определенное количество электроэнергии на нужды станции и города Энергодар.
"Когда вооруженные люди дышат вам в затылок в диспетчерской, это просто невероятно опасная ситуация. Если у вас есть три атомные электростанции без постороннего электроснабжения, и вы не можете перезапустить их, потому что сеть не работает, это похоже на три огромные бомбы замедленного действия. Все это вместе означает, что мы говорим о самом опасном моменте для ядерной безопасности", – отметила старшая научная сотрудница проекта Гарвардского университета по управлению атомом Мариана Буджерин.