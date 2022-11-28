



СМИ: представители минобороны Украины посетили Израиль

Представители министерства обороны Украины на прошлой неделе посетили Израиль.

Об этом сообщает 13 канал израильского ТВ.

Уточняется, что украинская делегация пыталась заручиться поддержкой Израиля на фоне участившихся атак России с помощью иранских беспилотников-камикадзе.

Уточняется, что украинцы группа провели несколько встреч с представителями ЦАХАЛа и министерства обороны Израиля.

Среди обсуждаемых тем была возможность предоставления Украине продвинутых систем ПВО.