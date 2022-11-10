СМИ нашли в Москве недвижимость президента "Мотор Сич"
Президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев долгое время скрывал не только свое гражданство РФ, но и факт того, что имеет недвижимость в столице РФ Москве, которая принадлежит ему с 2002 года. Но от журналистов "Схем" сложно что-то утаить – они и обнаружили скандальную "находку".
Как сообщают "Схемы", речь идет о как минимум двух объектах недвижимости: квартире в ЖК, стоимость которой составляет примерно 350 тыс. долл., а также складских помещениях.
"Ни один из этих объектов не был указан Вячеславом Богуслаевым в его имущественных декларациях, которые он подавал, пока был народным депутатом Украины с 2006 по 2019 годы. Это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства", – отмечают журналисты.
Сообщается, что оба объекта расположены в Хорошевском районе Москвы:
- квартира – в жилом комплексе по адресу Хорошевское шоссе, 84, корпус 6 (в собственности Богуслаева с 2006 года);
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- складские помещения – в здании на ул. Зорге, 7а (в собственности Богуслаева с 2002 года).
Задержание произошло в рамках уголовного производства о незаконных поставках со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с РФ.
По данным "Схем", Богуслаев с 2000 года имеет российское гражданство.
24 октября Шевченковский райсуд Киева избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. При этом в ОП не исключили обмен Богуслаева на украинских пленных.