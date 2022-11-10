



СМИ нашли в Москве недвижимость президента "Мотор Сич"

Президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев долгое время скрывал не только свое гражданство РФ, но и факт того, что имеет недвижимость в столице РФ Москве, которая принадлежит ему с 2002 года. Но от журналистов "Схем" сложно что-то утаить – они и обнаружили скандальную "находку".



Как сообщают "Схемы", речь идет о как минимум двух объектах недвижимости: квартире в ЖК, стоимость которой составляет примерно 350 тыс. долл., а также складских помещениях.



"Ни один из этих объектов не был указан Вячеславом Богуслаевым в его имущественных декларациях, которые он подавал, пока был народным депутатом Украины с 2006 по 2019 годы. Это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства", – отмечают журналисты.



Сообщается, что оба объекта расположены в Хорошевском районе Москвы:

квартира – в жилом комплексе по адресу Хорошевское шоссе, 84, корпус 6 (в собственности Богуслаева с 2006 года);



складские помещения – в здании на ул. Зорге, 7а (в собственности Богуслаева с 2002 года).