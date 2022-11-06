



СМИ: Киев готовится к массовой эвакуации из-за блэкаута

Власти Киева готовятся эвакуировать около трех миллионов жителей в случае полного отключения электричества.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Киевской городской государственной администрации.

По словам чиновников, население получит уведомление об эвакуации за 12 часов до критического положения. Официальных заявлений по этому поводу пока что не было.

Что примечательно, мэр украинской столицы Виталий Кличко предупреждал ранее, что блэкаут в Киеве возможен.

"Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", - говорил Кличко.